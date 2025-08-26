В Новосибирске ищут подрядчика для открытия станции метро «Спортивная»

Городская дирекция творческих программ объявила поиск подрядчика для технического обеспечения торжественного открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

Согласно документам на портале госзакупок, бюджет мероприятия составляет 1,6 миллиона рублей.

Исполнителю предстоит обеспечить звуковое и видеооборудование для праздничной площадки на улице Немировича-Данченко, 154а, у входа на станцию со стороны ЛДС «Сибирь-Арена». Монтаж оборудования должен быть выполнен 31 августа с 10:00 до 20:00, а демонтаж — 1 сентября после 21:00.

В техническом задании уточняется, что оборудование должно работать 1 сентября с 09:00 до 21:00. Подрядчик обязан обеспечить качественное звуковое покрытие, соответствующее нормам для площадки с максимальным заполнением зрителями, а также установить два экрана по обе стороны от центрального входа в станцию. Экраны будут размещены на специальных конструкциях с декоративным оформлением в стиле мероприятия.

Отмечается, что точная дата открытия станции «Спортивная» пока не объявлена городскими властями. Станция уже оборудована указателями для пассажиров и готовится к вводу в эксплуатацию. Мероприятие приурочено к началу учебного года и станет значимым событием для развития транспортной инфраструктуры левобережья Новосибирска.

Ранее сообщалось, что экс-подрядчик строительства «Спортивной» в Новосибирске отчитался о миллионных убытках.