Пропавшие мальчики устроили опасное путешествие в Томске

В Томске вечером 25 августа была объявлена тревога после сообщения о пропаже двух маленьких детей.

Как сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт», из дома без ведома взрослых ушли два двоюродных брата в возрасте четырех и семи лет. Немедленно были начаты масштабные поиски, которые, к счастью, завершились благополучно. Об этом пишет "КП-Томск".

По информации руководителя пресс-службы отряда Сергея Важенина, мальчики просто решили самостоятельно погулять. Они ходили по своему району, посещали магазины, и их часто фиксировали камеры видеонаблюдения, что помогло установить их одежду. Поступало множество сообщений от свидетелей, которые видели детей в разных частях города; часть из них подтвердилась — например, выяснилось, что братья катались на автобусе. Благодаря активной работе поисковиков ориентировкой был покрыт практически весь Томск.

Самостоятельное возвращение маленьких путешественников домой произошло в 22:13. По заключению специалистов, жизни и здоровью ребят ничего не угрожает, и эта тревожная история завершилась благополучно.

Ранее «ЛизаАлерт» писал об успешных результатах своей работы: в мае поисковикам удалось найти 100 из 134 пропавших людей.