С 1 сентября новосибирцев ждут новые правила расчета заработной платы

С 1 сентября жителей Новосибирска ожидают новые правила расчета зарплаты. Они должны будут затронуть как оплату ночных смен, так и отпускных, а кроме того, выходных пособий.

Ключевые изменения в расчете выплат: теперь при определении размера отпускных, командировочных и выходных пособий в расчет берутся все полученные сотрудником премии, надбавки и стимулирующие выплаты за расчетный период. Это позволяет более полно учесть доходы работника. Об этом пишет издание "BFM-Новосибирск".

Однако из этого правила существуют исключения. В расчет не включаются периоды, когда сотрудник отсутствовал на работе по уважительным причинам, не связанным с непосредственным выполнением трудовых обязанностей. Речь идет о временной нетрудоспособности, отпуске по беременности и уходу за ребенком, а также о простоях, произошедших не по вине самого работника.

Отдельно регулируется оплата труда в ночное время. Федеральным законом установлена минимальная доплата в размере 20% от часовой тарифной ставки или оклада, рассчитанного почасово, за каждый час работы в период с 22:00 до 06:00. Ранее работодатели могли устанавливать меньший размер такой надбавки своими внутренними документами. Повышенная оплата является компенсацией за работу в нестандартное для биоритмов человека время, которое вызывает повышенную нагрузку на организм и может негативно сказываться на здоровье.

Также изменения коснулись процедуры увольнения. Расчет среднемесячного заработка для компенсационных выплат теперь будет производиться не по фактическому количеству рабочих дней в месяце увольнения, а исходя из среднего числа рабочих дней за год. Этот подход обеспечивает более прозрачный и справедливый расчет, особенно в ситуациях, когда в последние месяцы работы зарплата сотрудника значительно менялась.

