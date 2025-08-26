82.76% -1.2
сегодня 07:18
общество

С 1 сентября в школах Новосибирска начнут действовать новые правила

Фото: Сиб.фм

Новые правила в школах Новосибирска.

С 1 сентября 2025 года в школах Новосибирской области вступают в силу новые правила: учителям запрещается проходить курсы повышения квалификации в коммерческих центрах — теперь обучение возможно только в государственных или лицензированных учреждениях.

Также вводится унифицированный график и регламентирование объема домашних заданий: для первоклассников установлено ограничение — не более одного часа в день. Педагоги обязаны публиковать задания в электронном журнале до конца рабочего дня.

В школах будет контролироваться суммарная нагрузка по всем предметам, чтобы избежать переутомления учеников. Число контрольных работ ограничат до 10% от учебного времени, чтобы снизить стресс среди школьников.

Напомним, что новосибирцев предупредили о трехдневной рабочей недели в ноябре-2025.

0
Валерия Митрохина
Журналист

