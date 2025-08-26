82.76% -1.2
сегодня 15:52
общество

Стал известен прогноз геомагнитной бури в Новосибирске на 27 августа

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске 27 августа возможны геомагнитные колебания, которые могут повлиять на метеозависимых людей.

По данным специалистов, уже в конце августа зафиксирована повышенная солнечная активность, включая несколько вспышек, в том числе мощную вспышку класса M3.3.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, вероятность магнитной бури на 27 августа составляет всего 7%, а вероятность спокойной магнитосферы — 68%. Прогнозируемый геомагнитный индекс Kp на этот день варьируется до трех баллов, что свидетельствует о спокойной или слабой активности.

Для Новосибирска ожидается стабильная магнитосфера, в отличие от некоторых других регионов России.

Напомним, что в Новосибирской области ожидается жара и солнце.

0
Валерия Митрохина
Журналист

