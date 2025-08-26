Трамвайную линию в Новосибирске продлят до автовокзала «Гусинобродский»

В Новосибирске планируется значительное расширение трамвайной сети на правом берегу.

Согласно информации пресс-службы городской мэрии, трамвайную линию по Гусинобродскому шоссе продлят до здания автовокзала, что позволит восстановить маршрут №13 и увеличить количество вагонов на нем.

Помимо этого, планируется усиление подвижного состава на маршрутах №11 («Сосновый бор – Золотая горка») и №14 («Площадь Калинина – Сад Мичуринцев»). Также рассматривается введение нового маршрута от Соснового бора до площади Калинина, необходимость которого подтвердил тестовый рейс, показавший высокую заинтересованность горожан в таком направлении.

По расчетам транспортных специалистов, реализация этих мер позволит увеличить пассажиропоток на правобережье примерно на 20%. Новые трамвайные вагоны будут распределены равномерно между всеми маршрутами для улучшения общего качества транспортного обслуживания в этом районе города.

