сегодня
26 августа, 17:13
пробки
5/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
сегодня
26 августа, 17:13
пробки
5/10
погода
+21°C
курсы валют
usd 80.68 | eur 94.46
сегодня 16:20
общество

Трамвайную линию в Новосибирске продлят до автовокзала «Гусинобродский»

Фото мэрии Новосибирска

В Новосибирске планируется значительное расширение трамвайной сети на правом берегу.

Согласно информации пресс-службы городской мэрии, трамвайную линию по Гусинобродскому шоссе продлят до здания автовокзала, что позволит восстановить маршрут №13 и увеличить количество вагонов на нем.

Помимо этого, планируется усиление подвижного состава на маршрутах №11 («Сосновый бор – Золотая горка») и №14 («Площадь Калинина – Сад Мичуринцев»). Также рассматривается введение нового маршрута от Соснового бора до площади Калинина, необходимость которого подтвердил тестовый рейс, показавший высокую заинтересованность горожан в таком направлении.

По расчетам транспортных специалистов, реализация этих мер позволит увеличить пассажиропоток на правобережье примерно на 20%. Новые трамвайные вагоны будут распределены равномерно между всеми маршрутами для улучшения общего качества транспортного обслуживания в этом районе города.

Ранее сообщалось, что шесть объектов культурного наследия Новосибирской области включены в программу реставрации.

0
Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
