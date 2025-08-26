82.76% -1.2
вчера 23:14
общество

В акватории Бердского залива сел самолет-амфибия Че-24

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

Во вторник, 26 августа, в акватории Бердского залива наблюдалось необычное зрелище: над водой пролетел и совершил посадку самолёт-амфибия.

Воздушное судно пилот сначала уверенно посадил на водную гладь, а затем успешно взлетел, завершив манёвр дружеским взмахом крыльев в сторону снимавшего оператора. Об этом пишет телеграм-канал ACT-54 Black.

По имеющейся информации, это была модель Че-24, которую выпускают в Самаре. При этом заказы на лицензионное производство таких самолётов принимает и Сибирский авиационный центр, что открывает возможности для появления подобных машин в нашем регионе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что самолет S7 Airlines из Новосибирска смог избежать на днях опасного сближения в Москве.

Денис Дычаковский
Журналист

