В Красноярском крае спасен мужчина, дрейфовавший на лодке с телом своего брата

В Красноярском крае спасатели эвакуировали мужчину, который несколько дней дрейфовал на неисправной моторной лодке по реке Чулым вместе с телом своего скончавшегося брата.

Об этом сообщили в КГБУ «Спасатель», пишет "МК-Красноярск".

Инцидент произошел после того, как двое братьев отправились на рыбалку. Первое время они поддерживали связь с родственниками, но затем общение прекратилось. Как выяснилось, один из мужчин умер. Второй брат связался с племянником, сообщил о трагедии и о том, что он дрейфует по течению вместе с телом покойного. Родственник незамедлительно обратился в экстренные службы.

Спасатели вместе с полицейским оперативно выдвинулись к месту происшествия на служебном катере и уже через 20 минут обнаружили лодку. В ней находился выживший мужчина и тело его погибшего брата. Погибшего передали медикам, а выжившего — сотрудникам полиции для проведения дальнейших разбирательств.

Этот трагический случай напомнил о произошедшей осенью прошлого года истории, когда жители Красноярского края отправились в плавание на катамаране, чтобы увидеть китов в Сахалинском заливе. Судно вышло из строя, в результате чего сначала от голода и обезвоживания погиб подросток, а затем его отец. Единственный выживший, Михаил, почти два месяца дрейфовал в море, питаясь случайной рыбой и употребляя дождевую воду, пока его не обнаружили рыбаки 14 октября. Все это время он находился рядом с телами погибших родственников.

