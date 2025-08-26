В Новосибирск белорусы привезут 9 комплектов для модернизации трамваев

В Новосибирск до конца текущего года планируется поставка девяти машинокомплектов для модернизации трамвайного парка.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, соответствующее поручение было дано мэром Максимом Кудрявцевым в ходе аппаратного совещания 26 августа. Все комплекты будут доставлены из Минска не позднее начала декабря.

Согласно планам, первые два комплекта прибудут в город уже в сентябре. На их сборку, проведение пусконаладочных работ и обкатку готовых вагонов потребуется около двух недель. После завершения всех процедур обновленные трамваи начнут работу на маршруте № 13. Мэр Кудрявцев отметил, что в 2024 году на предприятии «БКМ-Сибирь» было уже модернизировано 20 вагонов, которые сейчас успешно эксплуатируются на этом же маршруте.

Отдельно подчеркивается, что дальнейшее развитие трамвайной сети в Новосибирске требует поддержки из областного бюджета. Как заявил в середине августа губернатор Андрей Травников, региональное правительство готово выделять финансирование, но при условии достижения конкретных результатов. В качестве примеров таких результатов были названы открытие новых маршрутов, закупка определенного количества подвижного состава или увеличение пассажиропотока.

