сегодня 07:48
Авто

В Новосибирске продолжается рост цен на топливо

Фото: Сиб.фм

Рост цен на топливо зафиксировали в Новосибирске.

Цены на бензин в Новосибирске продолжают расти, как и по всей России, где стоимость топлива с начала года увеличилась на 5,7%, достигнув в среднем 61,7 рубля за литр. Рост цен обусловлен высоким экспортом нефтепродуктов, сезонным спросом и логистическими проблемами.

Как пишет портал МК в Новосибирске, несмотря на отсутствие ограничений на продажу топлива в Новосибирской области, ситуация остается напряженной. Власти работают над стабилизацией цен, однако эксперты считают, что возврат к прошлогодним уровням цен невозможен.

Напомним, что новосибирский автоэксперт прокомментировал новые штрафы для водителей с 1 сентября.

Валерия Митрохина
Журналист

