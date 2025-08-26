В Новосибирске выставили на продажу котенка породы каракет за 150 тысяч рублей

На популярной интернет-площадке объявлений появилось предложение о продаже котенка редкой породы каракет в Новосибирске.

Стоимость экзотического питомца составляет 150 тысяч рублей.

По информации продавца, это самец рыжего окраса с ласковым характером. Котенок имеет полный пакет документов, включая ветеринарный паспорт с отметками о всех необходимых прививках. Продавец также уточнил, что доступны котята разных генераций: F2, F3 и F4.

Согласно открытым источникам, каракеты представляют собой гибрид дикого каракала (степной рыси) и домашней кошки. Особенность породы заключается в сохранении внешних признаков дикого предка: кошки генерации F1 несут 50% генотипа рыси, F2 — 25%, F3 — 16%, а F4 — всего 6% генов дикой породы. При этом даже у животных генерации F4 сохраняются характерные черты рыси, хотя и менее выраженные.

