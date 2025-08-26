В Новосибирске завершился ремонт в школе №109

Школа №109 на улице Вертковской в столице Сибири полностью готова к началу нового учебного года.

Здание 1954 года постройки, давно нуждавшееся в обновлении, преобразилось благодаря масштабному капитальному ремонту. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Новосибирске Максим Кудрявцев.

На работы было направлено 116 миллионов рублей. В рамках проекта в школе полностью заменили все инженерные коммуникации, обновили потолки, полы, лестничные пролёты и санузлы. Также был проведён комплексный ремонт всех учебных классов. Помимо отделочных работ, учреждение получило современное оборудование, что позволит сделать образовательный процесс более эффективным.

Обновление школы №109 является частью масштабной программы по капитальному ремонту образовательных учреждений Новосибирска. В текущем году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» работы ведутся сразу в 20 школах города. Планируется, что большинство из них откроют свои двери для учеников уже в День знаний, 1 сентября.

