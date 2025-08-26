82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 01:05
пробки
0/10
погода
+9.8°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 01:05
пробки
0/10
погода
+9.8°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
вчера 23:29
общество

В Новосибирской области началась заготовка шишек

Фото: freepik.com

В Новосибирской области стартовал сезон заготовки лесных шишек, который официально начался 25 августа.

Об этом сообщили в региональном министерстве природы.

Собранные шишки являются ценным сырьем для пополнения фонда семян лесных растений. Эти семена будут использованы для последующего восстановления лесов на территории области. Об этом пишет издание "КП-Новосибирск".

Как пояснил начальник отдела лесных отношений по Колыванскому лесничеству Олег Агафонов, согласно лесному плану, ежегодный объем заготовки шишек в регионе оценивается в 2428 кг. Однако, по текущей оценке урожайности, реально возможный к сбору объем составляет 935 кг. Этого количества семян будет достаточно для проведения искусственного лесовосстановления на площади 805 гектаров.

В текущем году общий план по восстановлению лесов в Новосибирской области составляет 3649 гектаров. Таким образом, искусственное лесовосстановление, для которого и заготавливаются шишки, составит значительную часть от этой общей площади.

Ранее Сиб.фм писал о том, что свыше 35 миллионов сеянцев выращено в НСО за шесть лет восстановления лесов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.