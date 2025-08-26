82.76% -1.2
сегодня 18:49
проиcшествия

В Новосибирской области пропавшая журналистка найдена погибшей

Фото: "ЛизаАлерт"

В Новосибирской области обнаружено тело 69-летней Ирины Самаховой, известной научной журналистки, которая пропала в середине июля.

Сибирячку последний раз видели живой 16 июля в окрестностях города Бердска. В ее поисках, которые продолжались несколько недель, участвовали волонтеры, родственники и просто неравнодушные граждане.

Как писала в социальных сетях дочь журналистки, у Ирины Самаховой было обострение тревожного расстройства и депрессии. Известно, что женщина любила прогулки в лесу. Именно в лесном массиве и было найдено ее тело.

Ирина Самахова была видной фигурой в медиасфере Новосибирска. Она работала в таких изданиях, как «Наука в Сибири», «Литературная газета», «Огонёк» и «Общая газета». С 2004 года она занимала должность аналитика и публициста в некоммерческой организации «Институт развития города».

Тело ее нашли в лесу, расположенном в районе Речкуновки. Подробности смерти не называются для того, чтобы не допустить нарушения этических норм.

Коллеги и друзья Ирины Самаховой отмечатют, что она была исключительно положительным человеком, и глубоко скорбят о ее утрате, в последние годы трудовую деятельность она вела в издании "Наука в Сибири". Почти полвека она посвятила как журналистской, так и научной деятельности.

Ранее Сиб.фм писал о исчезновении этой научной журналистки в июле.

Денис Дычаковский
Журналист

