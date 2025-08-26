В Новосибирской области запретили продажу энергетиков в социальных учреждениях

С 1 сентября 2025 года в Новосибирской области вводится запрет на продажу энергетических и других безалкогольных тонизирующих напитков в учреждениях социальной сферы.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, ограничение распространяется на образовательные и медицинские организации, учреждения культуры, а также спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты.

Производители и торговые точки, работающие на территории этих учреждений, обязаны привести свою деятельность в соответствие с новым региональным законом № 596-ОЗ от 13 мая 2025 года. Нарушителям положенных требований грозит административная ответственность.

Отмечается, что федеральное законодательство уже запрещает продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

