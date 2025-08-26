В школах Новосибирска сократят некоторые уроки с 1 сентября

С осени 2024 года в российских школах для учащихся с 1-й по 9-й класс вступают в силу масштабные изменения учебных планов, инициированные Министерством просвещения.

Новые нормативы предполагают значительное сокращение объема домашних заданий и одновременное увеличение количества уроков истории. Об этом пишет издание "Горсайт".

В рамках обновленной программы в расписание всех классов будут включены занятия из цикла «Разговоры о важном». Общая недельная нагрузка будет варьироваться в зависимости от возраста учащихся: для первоклассников она составит от 18 до 19 уроков, а для старшеклассников может достигать 36 часов.

Параллельно в Госдуме обсуждается более радикальная инициатива — полная замена традиционных домашних заданий проектной и творческой деятельностью. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, текущий формат «домашки» часто сводится к механическому копированию информации из интернета. Ожидается, что данный вопрос будет вынесен на рассмотрение осенью 2025 года.

За нарушение новых санитарных норм образовательным учреждениям грозят серьезные штрафы: для школ — до 30 тысяч рублей, для директоров — до 7 тысяч. В случаях неправильного хранения продуктов питания возможна и уголовная ответственность.

Структурные изменения также затронут ряд предметов. Обществознание будет практически исключено из программы, его место займет краеведческий модуль «История нашего края». Планируется сокращение часов биологии и географии, а с 2026 года будет увеличено количество уроков труда. Как уточнили в пресс-службе Минпросвещения, все эти меры направлены на оптимизацию учебной нагрузки и повышение эффективности образовательного процесса.

Напомним, что ранее Сиб.фм писал о введении новых правил в школах Новосибирска, которые начнут действовать с 1 сентября.