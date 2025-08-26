Житель Довольного выплатил полмиллиона рублей после ареста автомобилей

Фермер из села Довольное Новосибирской области погасил задолженность в 500 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его транспортные средства.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, 55-летний владелец свинофермы был обязан возместить ущерб соседнему предприятию.

Конфликт возник после того, как свиньи во время выгула проникли на территорию соседнего хозяйства и уничтожили посевы. Суд обязал фермера компенсировать нанесенный ущерб, но мужчина попытался оспорить решение и игнорировал требования приставов.

Для принудительного взыскания долга судебные приставы арестовали грузовой автомобиль ГАЗ и микроавтобус Ford Transit, принадлежавшие фермеру. Ему разъяснили, что арестованное имущество будет передано взыскателю в счет погашения долга. Столкнувшись с перспективой потери транспортных средств, мужчина оперативно выплатил всю сумму долга.

Дополнительно фермер был вынужден уплатить 15 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное выполнение судебного решения.

Ранее сообщалось, что жительница Бердска получила условный срок за нецелевое использование социальных выплат.