Андрей Травников приветствовал представителей зарубежных делегаций XII Международного форума технологического развития «Технопром»

В Новосибирской области работает 22 университета, в которых по более чем пятистам направлениям подготовки обучается почти 103 тысячи студентов. В том числе – почти десять тысяч иностранцев. Также в Новосибирской области работает почти 50 различных академических, исследовательских и прикладных институтов. В завершающей стадии находится строительство уникальной научной установки – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». В конце этого года на установке уже начнутся первые эксперименты. Мои коллеги по Правительству Новосибирской области готовы оказать содействие вам и участникам ваших делегаций в любых контактах, встречах, переговорах, посещениях любой организации по этому профилю на нашей территории.



Повестка Технопрома этого года в значительной степени будет отражать темы новых национальных проектов Российской Федерации, которые инициированы нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным в прошлом году. В национальных проектах отдельно выделены проекты технологического лидерства – по самой актуальной для России, да и, наверное, для всего мира повестке. Также новые национальные проекты направлены на раскрытие человеческого потенциала и укрепление кадров для нашей науки, образования и индустрии. На площадках форума присутствует большое количество представителей как российских, так и иностранных производственных компаний, компаний-разработчиков технологий программного обеспечения.



Уверен, что каждый из вас и ваших коллег сможет найти на Технопроме, в его программе мероприятия, интересные и полезные вам и государствам, которые вы представляете. Благодарю вас за прибытие в Новосибирскую область, заверяю своё почтение и подтверждаю, что я и мои коллеги готовы индивидуально организовать для вас любые встречи и переговоры», – подчеркнул Андрей Травников.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Буркина-Фасо в Российской Федерации господин Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба от имени всех зарубежных гостей выразил благодарность Губернатору Андрею Травникову и всем участникам форума Технопром за тёплый приём.



Во встрече приняли участие представители Китайской Народной Республики, Республики Союз Мьянма, Республики Ангола, Буркина-Фасо, Республики Гана, Гвинейской Республики, Республики Мали, Государства Ливия, Республики Нигер, Республики Руанда, Республики Чад, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Республики Армения.



Губернатор Андрей Травников обсудил с участниками форума из дружественных стран самые актуальные вопросы развития науки, технологий, сельского хозяйства, и подчеркнул, что принимающая новосибирская сторона готова в дни форума организовать для иностранных участников встречи не только с представителями аграрных исследовательских организаций региона, но и с крупными сельхозпроизводителями.