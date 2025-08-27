82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 21:08
сегодня 18:03
общество

Дачную торговлю развернут на улицах Новосибирска с 28 августа по 12 сентября

Фото: freepik.com

В Новосибирске стартует традиционный осенний сезон ярмарок для садоводов и дачников.

С 28 августа по 12 сентября местные производители представят свою продукцию на шести площадках в пяти районах города. Как сообщили в мэрии, горожане смогут приобрести саженцы, семена, свежие овощи, фрукты и другие товары для сада и огорода.

Торговые площадки будут организованы в Дзержинском, Первомайском, Советском, Заельцовском и Калининском районах. Наиболее продолжительной будет работа ярмарок в Дзержинском районе: сначала на перекрестке ул. Трикотажной и Авиастроителей (28–29 августа и 4–5 сентября), а затем у ТЦ «Роща» (11–12 сентября). В остальных районах — Первомайском (ул. Физкультурная), Советском (ул. Ветлужская) и Заельцовском (ул. Кропоткина у ТЦ «Квадрат») — торговля развернется 5 и 6 сентября. Завершится сезон 12 сентября в Калининском районе на улице Лейтенанта Амосова.

Ассортимент ярмарок не ограничится только растениями и урожаем. Посетители также смогут купить мясные полуфабрикаты, сыры, мед, сливочное масло, рыбную продукцию и различные деликатесы. Кроме того, будет представлен широкий выбор текстиля и промышленных товаров.

Ранее Сиб.фм писал о том, что розничная торговля Новосибирской области столкнулась с кадровым голодом.

0
Денис Дычаковский
Журналист

