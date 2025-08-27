Глава «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянов прокомментировал уголовное дело

Глава «Корпорации развития Новосибирской области» Александр Зырянов из СИЗО написал обращение в СМИ, в котором он выразил несогласие с теми обвинениями, которые ему инкриминируется. Вспоминаем суть уголовного дела Зырянова, далее даем ему слово.

Контекст: главу корпорации развития региона обвиняют в серийном взяточничестве: якобы Зырянову регулярно поступали огромные суммы от предпринимателей, которые позже взамен получали от него выгодные госконтракты. Коммерсанты Рамиль и Артём Муслимовы не отрицают, что передавали деньги Зырянову (не лично, а через посредника). С одной стороны они отмечали, что часть этих они считали спонсорской помощью фестивалю «Семейные традиции», с другой — им якобы не давали выбора. В случае отказа им угрожали проблемами с госконтрактами.

Не в пользу задержанного дал показания и директор «Промышленно-логистического парка» Александр Гоманов, которого следствие считает посредником. Зырянов находится в СИЗО с июня 2024 года, он уже успел написать поэму «Моя Тюрьма». Свою вину в получении взяток сибиряк категорически отрицает. Более подробно с его делом можно ознакомиться по ссылке. Зырянов находится под стражей с 3 июня 2024 года.

Теперь приводим письмо Зырянова из СИЗО без кутюр. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения фигуранта уголовного дела.

Хотелось бы внести ясность и развенчать один из основных фейков по возбуждённым в отношении меня уголовным делам. Речь о каких-то мифических публикациях на миллионы рублей, якобы направленных на мой пиар. Это ложь и неправда, существующие только в фантазиях следователя и в показаниях Гоманова и отца и сына Муслимовых, написанных ими под диктовку. В природе этих публикаций не существует.

Я второй год прошу показать мне хоть одну такую публикацию. Все публикации были направлены на анонс кинофестиваля и две экспертизы это подтвердили. Гоманов, при задержании давший показания, что публикации были обо мне, уже через два часа на очной ставке заявил, что затрудняется ответить, о чем были публикации. Муслимовы на судебных заседаниях дали показания, что они не знают о чем были публикации и их не видели.

Для формирования общественного мнения вся стоимость масштабного двухдневного мероприятия подается как оплата моего пиара, хотя стоимость роликов, анонсирующих кинофестиваль «Семейные традиции» составила 375 000 рублей, а чтобы вы могли лично увидеть их содержание, я ниже выкладываю все платные ролики, оплаченные спонсорами. Судите сами, направлено ли их содержание на «формирование моего положительного имиджа». Действия следователей я обжалую в СК РФ и Генпрокуратуре.

К конце письма Зырянов прикрепил ссылку на сюжеты, которые размещались на платной основе в новосибирских СМИ перед кинофестивалем.