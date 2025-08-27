Главный репродуктолог НСО Анна Вятчинина развеяла главные мифы об ЭКО

На «Технопроме-2025» рассказали о состоянии репродуктологии в регионе.

В рамках работы XII Международного форума «Технопром-2025» в студии BFM-Новосибирск выступила главный репродуктолог Новосибирской области Анна Вятчинина. В эксклюзивном интервью она подробно рассказала о современных возможностях медицины, импортозамещении и главных тенденциях в сфере лечения бесплодия. Об этом пишет "АиФ-Новосибирск".

Отвечая на вопрос о видах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), эксперт пояснила, что ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) является лишь частью обширного комплекса медицинской помощи. Помимо непосредственного зачатия «в пробирке», в это понятие входят программы донорства половых клеток, криоконсервации и хранения биоматериала, а также суррогатное материнство.

Особое внимание в беседе было уделено теме так называемого «отложенного материнства». Анна Вятчинина подчеркнула, что заморозка ооцитов или эмбрионов — это, в первую очередь, метод профилактики и лечения медицинских проблем, а не инструмент для планирования жизни.

«Это программы, которые позволяют при обследовании выявить проблему, например, низкий овариальный резерв, и предложить пациентке сохранить биоматериал для использования в будущем, если сейчас нет возможности забеременеть», — отметила репродуктолог.

Она акцентировала, что ВРТ и ЭКО являются методами лечения бесплодия или предотвращения этого заболевания, а не услугой по удобству.

Важной темой разговора стало импортозамещение в сфере репродуктивных технологий. По словам Вятчининой, новосибирские центры оснащены всем необходимым оборудованием, включая аппаратуру российского производства.

«На сегодняшний день вопрос импортозамещения оборудования, как таковой, у нас не стоит. Те расходные материалы, которые мы используем, прекрасно производят компании на территории России», — заявила специалист.

Она подтвердила, что рисков остановки медицинских процессов из-за нехватки каких-либо материалов или сред нет, а отечественные производства активно развиваются и соответствуют необходимым стандартам.

Что касается количества пациентов, обращающихся за помощью, то, по словам эксперта, резкого всплеска не наблюдается. Распространенность бесплодия в России остается на стабильном уровне.

Ключевую роль в своевременном выявлении проблем играет диспансеризация для граждан репродуктивного возраста (18-49 лет), которая помогает диагностировать нарушения на ранней стадии и успешно их устранять.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на «Технопроме» замечен первый мэр Новосибирска.