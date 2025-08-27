Губернатор Андрей Травников дал старт работе XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025»

Андрей Травников обратился к участникам и гостям форума с приветственным словом: «Уважаемые дамы и господа, уважаемые земляки, дорогие гости, рад всех приветствовать на 12-м «Технопроме-2025»! Технопром этого года проходит под заголовком «Наука кадры, индустрия». Казалось бы, вечное сочетание – это основа знаменитого треугольника основателя Академгородка, академика Лаврентьева, это миссия, ради которой создавался и существует форум Технопром: обеспечение связи, коммуникаций, кооперации между исследователями, инноваторами и промышленниками. Но в 2025 году это сочетание отражает и актуальные задачи, которые стоят перед страной, перед регионами.



Мы все знаем, что стартовали новые национальные проекты, инициированные в прошлом году нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В нацпроектах этим акцентам уделено особое внимание – раскрытие человеческого потенциала через исследование, через образование и, конечно же, обеспечение технологического лидерства. Целый блок нацпроектов именно этому посвящён, лучше всего объединяет усилия исследователей и промышленников. Мы постарались в этом году насытить программу Технопрома именно этими актуальными темами. И этот заголовок – не просто красивое словосочетание, а отражение концепции и программы форума этого года. Уверен, что каждому участнику удастся найти интересные мероприятия, новые контакты, идеи, предложения, и Технопром традиционно выйдет с хорошим практическим результатом как на прекрасное будущее, так и на прекрасное сегодня», – пожелал собравшимся Губернатор.



Участниками церемонии открытия стали: вице-президент Российской академии наук, академик Российской академии наук Сергей Алдошин, член Общественной Палаты Российской Федерации, Советник Генерального секретаря Ассамблеи Народов Мира Никита Анисимов.



Также Губернатор Андрей Травников ознакомился с работой экспозиции выставки XII форума Международного технологического развития «Технопром».



Выставочная экспозиция форума в этом году организована по принципу тематических «кварталов»: Наука, Образование, Производство, визуализирующих «Треугольник Лаврентьева». Знаковым нововведением стала открытая площадка «Технологический калейдоскоп: роботы, дроны и VR».



Важной частью выставки традиционно является «Аллея регионов». Если в прошлом году в «Аллее регионов» участвовали 20 пилотных регионов, то в этом году впервые в истории форума свои научно-технологические достижения представят все 89 субъектов Российской Федерации.



Оргкомитет форума традиционно возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Форум включает в себя деловую, выставочную, образовательную программы, а также культурно-развлекательные мероприятия. Помимо Экспоцентра, они также будут проводиться в наукограде Кольцово, в НГУ, НГТУ, Академпарке, а также на территории, прилегающей к центру культуры и отдыха «Победа», где с 29 по 31 августа пройдёт арт-фестиваль «Техноарт», являющийся продолжением «Технопрома». Хедлайнером «Техноарта» станет Александр Пушной.