82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 12:07
пробки
5/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 12:07
пробки
5/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
сегодня 08:55
общество

Губернатор Новосибирской области Травников оценил благоустройство и ремонт объектов

Фото: Сиб.фм

Андрей Травников проверил ход благоустройства и ремонтов в Академгородке и реализацию программы «Чистое небо».

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона, ключевым объектом стал капитальный ремонт главного корпуса Центральной клинической больницы, пострадавшего от пожара в 2023 году. Вместо простого восстановления решено провести масштабную реконструкцию, включая усиление фундамента и строительство новой электроподстанции.

Проектно-сметная документация готова, а работы начнутся в следующем году с привлечением федеральных средств.

Также в микрорайоне ОбьГЭС возводится новое футбольное поле, а в микрорайоне Щ продолжается благоустройство сквера на улице Демакова, по просьбе местных жителей.

Напомним, что мэр Кудрявцев и губернатор Травников обсудили развитие сети троллейбусов в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.