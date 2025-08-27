Губернатор Новосибирской области Травников оценил благоустройство и ремонт объектов

Андрей Травников проверил ход благоустройства и ремонтов в Академгородке и реализацию программы «Чистое небо».

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона, ключевым объектом стал капитальный ремонт главного корпуса Центральной клинической больницы, пострадавшего от пожара в 2023 году. Вместо простого восстановления решено провести масштабную реконструкцию, включая усиление фундамента и строительство новой электроподстанции.

Проектно-сметная документация готова, а работы начнутся в следующем году с привлечением федеральных средств.

Также в микрорайоне ОбьГЭС возводится новое футбольное поле, а в микрорайоне Щ продолжается благоустройство сквера на улице Демакова, по просьбе местных жителей.

