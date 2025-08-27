Губернатор Травников проверил модернизацию освещения в Академгородке

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал ход реализации проекта «Чистое небо» в Академгородке, где проводится масштабная модернизация уличного освещения.

Как сообщили в правительстве региона, работы включают замену опор и перевод кабелей в подземное пространство.

Травников отметил, что в местах замены опор целесообразно сразу убирать кабели под землю, а на участках с сохранением существующих опор — очищать их от посторонних коммуникаций, оставляя только питающие провода. Губернатор подчеркнул, что хотя первоначально задача казалась сложной, её реализация оказалась возможной.

По словам главы региона, работы в Академгородке проводить проще, чем в центре города, из-за меньшего количества подземных коммуникаций. Модернизация освещения началась осенью 2024 года на основных магистралях: проспектах Строителей, Морском и Университетском, а также улице Терешковой. В настоящее время подрядчик завершает восстановительные работы — устраняет просадки грунта и восстанавливает газоны.

Положительный опыт благоустройства Академгородка планируется распространить на другие районы Новосибирска.

