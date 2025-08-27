Мэр Кудрявцев назвал новосибирское образование одним из лучших с царских времен

В рамках XII Международного форума «Технопром-2025» мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о кадровом потенциале города, цифровой трансформации и масштабном благоустройстве областного центра и Академгородка.

Отвечая на вопрос, является ли Новосибирск донором или реципиентом кадров, мэр отметил, что такая дихотомия сильно упрощает ситуацию. С одной стороны, город обладает одной из лучших в стране систем образования, берущей начало в 1912 году, когда Новониколаевск стал первым городом России с всеобщим начальным образованием. Высокий уровень подготовки подтверждают победы школьников на олимпиадах, количество стобалльников и сильная система среднего профессионального образования.

«Диплом новосибирского вуза — это хороший знак отличия для работодателя. С этой точки зрения мы точно донор», — заявил Кудрявцев.

С другой стороны, реализация таких проектов, как объекты класса «мегасайенс» и программа «Академгородок 2.0», требует высококвалифицированных специалистов, которых на рынке нет. Особенно остро чувствуется нехватка кросс-функциональных экспертов, например, на стыке IT и медицины или энергетики.

«Самая главная задача на перспективу — создать экосистему кадровых ресурсов, чтобы под любую задачу у нас специалисты были свои. Для этого надо развивать экономику и поддерживать передовые инновационные предприятия», — подчеркнул мэр.

Важнейшим элементом привлечения и удержания кадров является комфортная городская среда. По словам Кудрявцева, Новосибирск уверенно движется в сторону «умного» города и входит в десятку лидеров страны по уровню цифровизации по оценке Минцифры РФ. Среди ключевых проектов — внедрение умных светофоров с использованием технологий искусственного интеллекта и GLONASS для динамического управления транспортным потоком, система «Паркнет» для автоматического выявления нарушителей, выезжающих на газоны, и цифровые платформы для управления уборкой города и взаимодействия с предпринимателями.

Отдельное внимание уделяется благоустройству Академгородка. Сейчас там ведется строительство школы искусств на 800 учащихся с концертным залом — аналогов которой нет в Сибирском федеральном округе. Также в планах — масштабное озеленение, включая сквер имени героя Александра Димакова, реконструкция стадиона на ул. Часовой и проект «Чистое небо» по переносу кабелей связи под землю для освобождения опор освещения и улучшения городского облика.

«Академгородок — это бренд, который знают далеко за пределами города. Мы реализуем концепцию "города без окраин", и все ресурсы распределяются равномерно», — резюмировал Максим Кудрявцев.