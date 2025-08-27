Инженеры показали уникальный вездеход на «Технопроме» в Новосибирске

На международном форуме «Технопром-2025» в Новосибирске были презентованы передовые разработки в области беспилотных наземных комплексов.

Одной из ключевых новинок, вызвавших повышенный интерес, стал автономный вездеход для тушения пожаров, управляемый искусственным интеллектом. Машина оборудована встроенной нейросетевой системой, которая самостоятельно обнаруживает очаги возгорания и оперативно их ликвидирует. Данная технология призвана кардинально повысить эффективность и безопасность пожаротушения в условиях сложной и опасной для человека среды.

Отдельного внимания удостоилась многофункциональная наземная платформа, созданная инженерами из Тулы. Она была представлена в формате масштабированной модели, напоминающей противотанковый артиллерийский комплекс. Как пояснил представитель школы Дмитрий Хайруллин, это универсальное шасси, которое может применяться для решения широкого спектра задач: от тушения пожаров и сельскохозяйственных работ до выполнения военных миссий.

К финалу 2025 года планируется завершить работы над полноразмерным прототипом платформы. Габариты машины составят 2×3 метра, она сможет перевозить до 150 кг груза и развивать скорость порядка 20 км/ч. Комплекс будет оснащен современными навигационными системами, продвинутым алгоритмом управления и искусственным интеллектом, способным распознавать цели и автономно выполнять поставленные задачи.

Главной особенностью разработки является ее модульная архитектура, которая позволяет легко адаптировать платформу под конкретные нужды. К примеру, для борьбы с огнем на нее можно установить резервуары с водой или специальными составами, оснащенные поворотными механизмами подачи.

