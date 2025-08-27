Курс на Восток: как ТПП помогает новосибирским компаниям выходить на международные рынки

В рамках работы XII Международного форума «Технопром-2025» в студии BFM-Новосибирск состоялось интервью с президентом Торгово-промышленной палаты Новосибирской области Сергеем Алтуховым.

В беседе он рассказал о ключевой роли системы ТПП в установлении надежных деловых контактов для местного бизнеса и поделился успешными кейсами компаний-экспортеров.

Начался день главы областной ТПП с подписания важного соглашения с технопарком Новосибирского Академгородка. Документ позволит членам палаты максимально быстро и без бюрократических барьеров интегрироваться в экосистему технопарка, заключать прямые договоры и работать с его кластерами. Следующим шагом станет формализация отношений с новосибирским экспоцентром для более тесной координации с московской площадкой и совместной работы по выходу на рынки Китая и Египта.

Отвечая на вопрос о роли ТПП в международном сотрудничестве, Сергей Алтухов подчеркнул, что система торгово-промышленных палат является глобальной сетью, представленной в 179 странах. Ее ключевая задача — быть для предпринимателя гарантом надежности и «знаком качества» при поиске зарубежных партнеров.

«Когда предприниматель пытается вложить ресурсы в поиск партнера за рубежом, в интернете вываливается куча вариантов. Но потом возникают сложные вопросы: как заплатить? А надёжен ли партнёр? — отметил Алтухов. — Мы же задаем запрос в ТПП конкретного города или страны. И когда оттуда приходит партнёр с рекомендацией палаты — это знак качества. Это значит, что его знают, он добросовестно ведет бизнес и является членом палаты».

В качестве ярких примеров успешного экспорта, организованного при содействии ТПП, были названы несколько новосибирских компаний. Холдинг «РосАгра» стабильно поставляет переработанные масличные и зерновые культуры в Китай, Сингапур, Южную Корею, Бангладеш, Египет, Казахстан, Беларусь и Турцию. «Купинское мороженое» нашло своего главного потребителя в Китае, а также поставляет продукцию в Казахстан и Беларусь. Компания «Кедропром» экспортирует кедровый орех в Японию, ОАЭ, Беларусь, Азербайджан и Израиль.

Есть и примеры импорта технологий: компания «ГофроМастер», крупнейший производитель упаковки за Уралом, использует высокотехнологичное оборудование из Китая для переработки макулатуры и производства картона, создавая замкнутый цикл производства.

Отвечая на вопрос о развитии международной торговли в текущих условиях, Сергей Алтухов высказался за технологический суверенитет и самостоятельность.

«Моё мнение такое: чем быстрее мы свою самостоятельность сделаем, независимость... а мы же всё можем делать сами. Нам нужно, глядя на всех, учиться, а делать всё сами, — заявил президент ТПП. — Все, кто от нас ушёл, им деваться будет некуда, они всё равно, по-моему, к нам вернутся».

В заключение он призвал предпринимателей, особенно малый и средний бизнес, активнее пользоваться ресурсами и возможностями Торгово-промышленной палаты для выстраивания надежных и прибыльных международных связей, обращаясь за помощью не постфактум, а на этапе зарождения бизнес-идей.