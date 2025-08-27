Московские следователи проводят обыски в новосибирской клинике имени Мешалкина

27 августа в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России в Новосибирске проходят обыски. Об этом Сиб.фм сообщает осведомленный источник в самом учреждении.

«Гендиректор Чернявский и его заместитель по экономике и финансам Пухальский подозреваются в получении взяток от руководителей коммерческих предприятий за систематическое и беспрепятственное заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов,» — сообщает источник.

По словам собеседника Сиб.фм, делом занимаются сотрудники Главного следственного управления СК России. Возбуждены уголовные дела по ч.6 290 УК и ч.5 291 (уже на коммерсантов). Фигуранты дел задержаны, их этапируют в столицу.

Сиб.фм обратился за комментарием в клинику. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее мы рассказали, как другие участники картельного сговора в клинике «Мешалкина» красиво жили на ворованные деньги.