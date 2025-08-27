82.76% -1.2
сегодня
28 августа, 00:21
пробки
1/10
погода
+13.3°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
вчера 22:26
проиcшествия

На Омском тракте в ДТП столкнулись сразу три автомобиля

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

На Омском тракте, недалеко от села Прокудское, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, в столкновении участвовали лифтбек Toyota Celica, хэтчбек ВАЗ-2114 и кроссовер.

В результате аварии единственная полоса движения в направлении Новосибирска оказалась полностью заблокированной. Это привело к значительным затруднениям в движении.

Водители вынуждены были объезжать место происшествия по обочине или по полосе, предназначенной для встречного движения, что создавало дополнительную опасность и риск новых аварий. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Ранее Сиб.фм писал о том, что массовая авария произошла на Димитровском мосту в Новосибирске.

0
Денис Дычаковский
Журналист

