На Омском тракте в ДТП столкнулись сразу три автомобиля

На Омском тракте, недалеко от села Прокудское, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

По предварительной информации, в столкновении участвовали лифтбек Toyota Celica, хэтчбек ВАЗ-2114 и кроссовер.

В результате аварии единственная полоса движения в направлении Новосибирска оказалась полностью заблокированной. Это привело к значительным затруднениям в движении.

Водители вынуждены были объезжать место происшествия по обочине или по полосе, предназначенной для встречного движения, что создавало дополнительную опасность и риск новых аварий. На месте работали сотрудники экстренных служб.

