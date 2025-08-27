Заправка в восемь раз дешевле: гости «Технопрома» узнали о главном преимуществе электромобилей

Участники круглого стола «Развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры России» обсудили «замкнутый круг» проблем электрификации личного транспорта и пути их преодоления. Встреча прошла в рамках форума «Технопром-2025».

Заместитель генерального директора, технический директор АО «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин сказал, что главная трудность упирается в нехватку зарядных станций.

«Электромобили не покупают из-за того, что нет надежной зарядной инфраструктуры. Инфраструктуры нет из-за того, что люди не покупают электромобили и в них нет рентабельности. Наша компания взяла курс на то, чтобы разорвать этот замкнутый круг, начав строить эту инфраструктуру – и на перевод нашего автопарка на электротранспорт», – говорит он.

Личный пример «Энергосбыт» дополнил научным экспериментом. По словам Михайлишина, компания в течение года эксплуатировала 12 электромобилей и столько же автомобилей с ДВС – и подсчитывала расходы. Результат эксперимента показал, что эксплуатация электромобилей обошлась значительно дешевле.

«Порядка 200 тысяч рублей стоила заправка. У бензиновых аналогов – 1,6 миллиона. Разница очень большая. И это я еще не учел отсутствие транспортного налога».

Сегодня, по оценке «Новосибирскэнергосбыта», среднее расстояние между зарядными станциями в Новосибирской области составляет около 200 километров. Эту дистанцию заряженный электромобиль проедет без труда.

Что касается экологии, электромобили, по его мнению, также наносят меньший ущерб природе – даже тогда, когда 100% необходимой им энергии вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива. Но это на самом деле не так – перед главным офисом «Новосибирскэнергосбыта» с 2020 года стоит солнечная электростанция на 40 Вт, которая позже была модернизирована до 100 Вт.

«Я считаю, у нас достаточно солнца в Новосибирской области, мы в России входим в топ-10 солнечных регионов», – подчеркнул Михайлишин. Доводы о том, что солнечная станция не окупится, он опроверг тем, что хоть окупается такая станция довольно долго (порядка 10 лет), общий срок ее эксплуатации втрое больше – то есть двадцать лет она будет давать электроэнергию фактически бесплатно.

Таким образом, по его мнению, что переход на электромобили будет катализатором существенных изменений в транспортном секторе.