Новосибирская область усиливает работу по внедрению отечественных программных продуктов и оборудования

Подписи под соглашением поставили Губернатор Андрей Травников и председатель правления АРПП «Отечественный софт», президент ГК «InfoWatch» Наталья Касперская.



Андрей Травников подчеркнул, что любое объединение усилий, обмен опытом, информацией способствуют выполнению задач по импортозамещению в сфере программных разработок: «В последние годы многие разработчики оборудования и программного обеспечения, в том числе и новосибирские, активно используют эффект импортозамещения. Мы знаем результаты, но также знаем и парадоксы, когда рядом расположенные компании не ведают друг о друге, о своих возможностях. Подписание соглашения с Ассоциацией, которая объединяет уже сегодня множество российских компаний, позволяет снимать такие информационные барьеры, а самое главное, объединять усилия для решения задач по созданию нового отечественного ПО, его тестированию на реальных производствах, организациях, предприятиях. Это будет полезно для Новосибирской области и для отрасли в целом», – выразил уверенность Губернатор.



Наталья Касперская напомнила, что Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» объединяет российские компании, которые разрабатывают собственные программные продукты: «Все наши компании имеют исключительно собственные разработки. У нас 310 компаний на текущий момент из разных регионов, в том числе несколько новосибирских. Этого недостаточно, и мы надеемся, что ещё часть компаний придёт в Ассоциацию после подписания этого соглашения, узнав больше о том, чем мы занимаемся. Мы – лоббируем интересы отечественных разработчиков, работаем с заказчиком на предмет помощи в разборе того огромного массива отечественного софта, который существует.



Для новосибирских компаний будет полезно, если они, во-первых, будут иметь доступ ко всем платформенным решениям, чтобы интегрироваться, а во-вторых, если есть интересы, то в Москве проще их лоббировать. И в-третьих, сейчас у нас основной задачей является налаживание диалога. Если в начале предприятия просто не знали о наличии отечественных программных продуктов, то сейчас они знают, но ожидают каких-то чудес. Чудес не бывает, потому что прошло всего три года, и компании просто были не готовы к массовому уходу иностранных вендоров. Мы тот путь, который иностранные вендоры 30 лет проходили, должны «пробежать» за пять. Это можно сделать, только если есть совместное движение. Поэтому за подписание сегодняшнего соглашения с Новосибирской областью я очень благодарна Губернатору Андрею Александровичу Травникову. Губернатор лично принимает в этом участие и считает это для себя очень важным. Это подчёркивает, что у Новосибирской области всё должно получиться».



Указом Президента РФ от 7 мая 2024 года одним из показателей, характеризующих достижения национальной цели развития России «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» определён переход к 2030 году не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы.



По заявлению Председателя Правительства России Михаила Мишустина на пленарной сессии выставки «Иннопром-2025», уровень использования отечественного ПО в России в среднем достиг почти 50%, что означает более чем двукратный рост относительно показателей досанкционного периода. Ситуация с импортозамещением на предприятиях и в организациях Новосибирской области, в том числе на промышленных предприятиях, соответствует общероссийским тенденциям.