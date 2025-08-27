Новосибирских врачей смогут заменять фельдшеры без высшего образования

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, позволяющие медработникам со средним специальным образованием замещать врачей.

Эта мера призвана смягчить острую нехватку кадров в системе здравоохранения. Фельдшеры и акушеры смогут выполнять обязанности терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов в случае их отсутствия или дефицита, включая проведение осмотров, обследований и назначение лекарственных препаратов. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Особенно актуальна эта проблема для Новосибирска, который лидирует в Сибирском регионе по спросу на врачей. Согласно данным hh.ru, в городе открыто около 3,6 тысячи вакансий, что составляет четверть всех предложений в Сибири. При этом на каждую позицию приходится в среднем менее одного резюме (0,7).

Любопытно, что в Новосибирской области зарплатные ожидания соискателей и предложения работодателей находятся в сбалансированном состоянии: обе стороны ориентируются на сумму в 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в соседней Республике Алтай медики хотят получать от 150 тысяч рублей, а местные клиники готовы предложить не более 98 тысяч.

Работодатели отмечают, что в этом году поиск врачей и другого медперсонала значительно усложнился. Основными причинами ухода специалистов являются неудовлетворенность условиями труда (зарплатой, соцпакетом, графиком), профессиональное выгорание и общий дефицит квалифицированных кадров на рынке.

Эксперты подчеркивают, что привлечение сотрудников без высшего образования является временной, вынужденной мерой. Однако беспокоиться о качестве помощи не стоит — большинство таких фельдшеров и акушеров обладают достаточным практическим опытом и квалификацией.

Как пояснила депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с РИА Новости, нововведения коснутся преимущественно сферы первичной медико-санитарной и скорой помощи. Руководитель медучреждения сможет делегировать часть полномочий через внутренний приказ. Это поможет улучшить ситуацию в сельской местности и малых населенных пунктах, где проблема нехватки врачей стоит наиболее остро.

