Новосибирский суд заочно арестовал экс-депутата Сергея Бoйкo*

26 августа Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заочного ареста Сергею Бoйкo* сроком на два месяца.

По информации Судов общей юрисдикции Новосибирской области, арест вступит в силу с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции.

Напомним, что экс-депутат, признанный иноагентом, обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, связанных с законодательством об иностранных агентах (ст. 330.1 ч. 2 УК РФ).

* 31 марта 2023 года Бoйкo С.А. Министерством юстиции России внесен в список «иностранных агентов».