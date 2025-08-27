82.76% -1.2
сегодня 12:04
общество

Новосибирский суд заочно арестовал экс-депутата Сергея Бoйкo*

Фото: Сиб.фм

26 августа Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заочного ареста Сергею Бoйкo* сроком на два месяца.

По информации Судов общей юрисдикции Новосибирской области, арест вступит в силу с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции.

Напомним, что экс-депутат, признанный иноагентом, обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, связанных с законодательством об иностранных агентах (ст. 330.1 ч. 2 УК РФ).

* 31 марта 2023 года Бoйкo С.А. Министерством юстиции России внесен в список «иностранных агентов».

Александр Борисов
журналист

