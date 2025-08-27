Новым прокурором Новосибирска стал Олег Желдак

Новым прокурором Новосибирска назначен Олег Желдак, который ранее занимал пост начальника отдела в прокуратуре Новосибирской области.

Его кандидатура была утверждена на эту ключевую должность.

В надзорном ведомстве отметили значительный опыт и достижения Желдака. В частности, при его непосредственном участии были успешно восстановлены права более десяти тысяч обманутых дольщиков. Также он сыграл важную роль в корректировке градостроительной политики областного центра, обеспечив участие девелоперов в создании социальной инфраструктуры через механизм комплексного развития территорий.

К числу его заслуг относится и расширение категорий школьников, имеющих право на бесплатное питание. По его инициативе городская администрация активизировала работу по демонтажу несанкционированных нестационарных торговых объектов.

Отдельное внимание новый прокурор уделял созданию комфортных общественных пространств. Благодаря вмешательству прокуратуры мэрия заключила 10 контрактов на благоустройство городских территорий обшей стоимостью свыше 300 миллионов рублей.

Предыдущим прокурором Новосибирска был Роман Сивак, который в настоящее время баллотируется в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Справедливая Россия».

