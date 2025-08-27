Парад рекордов на фестивале чемпионов ГТО

В Искитиме завершился областной фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Игры ГТО). В этом году участники показали феноменальные результаты. В общей сложности было установлено 30 рекордов.

- Подтягивание – Антон Киселёв – 53 раза

- Бег на 3 км – Будяковский Кирилл – 08:47.0

- Отжимание (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу) –Воробьева Альбина – 130 раз

Это лишь некоторые рекордные результаты, которые показали участники областного фестиваля чемпионов ГТО. Рекорды отражают высочайший уровень подготовки атлетов...

Областной фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Игры ГТО) – новая веха в развитии фестивального движения региона. Привычные летние старты муниципальных образований проходят под этим названием уже во второй раз. В этот раз чемпионы – многоборцы ГТО, ставшие первыми по итогам отборочного (муниципального) тура в своих возрастных группах – встретились на спортивных объектах Искитима. В составе каждой команды – шесть человек: мужчина и женщина 18–29 лет, аналогичные тандемы 30–39 и 40–49 лет. В общей сложности 1982 человек из 35 районов, округов и городов региона выполняли упражнения.

Участники фестиваля показали себя в следующих дисциплинах ВФСК ГТО: спринтерский бег (60 м), бег на выносливость (1000, 2000 или 3000 м, в зависимости от категории участника), упражнение на пресс, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) – для женщин, подтягивание на высокой перекладине – для мужчин, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, плавание (50 м) и стрельба.

Наиболее жаркая борьба разгорелась в группе мужчин 30-39 лет. Антон Киселёв из Искитима показал блестящие результаты – подтягивание 53 раза, бег на 100 метров – 7,20 секунды. Однако он занял лишь второе место по сумме результатов, уступив Владимиру Фролову из Новосибирского района.

В общей сложности на фестивале чемпионов 2025 года было установлено 24 рекорда в отдельных упражнениях и 6 рекордов в семиборье. То есть в каждой возрастной группе у мужчин и у женщин победители фестиваля стали рекордсменами Новосибирской области. Все результаты можно посмотреть на сайте регионального минспорта.