сегодня
27 августа, 22:49
пробки
1/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 80.44 | eur 93.34
сегодня 19:46
общество

Похолодание до +5 градусов ждут метеорологи в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Жителей Новосибирской области ожидает значительный перепад температур в последние дни августа.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, погода будет демонстрировать контраст между дневной жарой и ночной прохладой.

В ночь на 28 августа столбики термометров в регионе опустятся до +5...+16 градусов. Однако уже днем воздух прогреется значительно сильнее — до +24...+29 градусов. Погоду будут сопровождать местами небольшие дожди и порывы ветра, достигающие 14 м/с.

Следующая ночь, на 29 августа, ожидается чуть теплее — от +11 до +16 градусов. Дневная температура будет несколько ниже предыдущего дня, составив +18...+23 градуса, а в отдельных районах — до +28. Прогнозируются кратковременные дожди и грозы, а ветер усилится до 17 метров в секунду.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирск ожидает аномально теплая осень с рекордными температурами.

0
Денис Дычаковский
Журналист

