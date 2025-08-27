82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 14:05
пробки
5/10
погода
+22.1°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 14:05
пробки
5/10
погода
+22.1°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
сегодня 12:28
проиcшествия

Прокуратура Новосибирска проверяет обрушение коллектора на Чемском

Фото: Telegram-канал

В жилмассиве Чемской произошло обрушение коллектора.

Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку по факту обрушения приемного оголовка и лотковой части коллектора вблизи дома №1/1 по улице Герцена, которое произошло из-за неблагоприятных метеоусловий, что также привело к повреждению дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате в рамках проверки прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам будут приняты соответствующие меры.

По информации Telegram-канала Чемской, ранее власти планировали ввести режим повышенной готовности в районе из-за разрушенного коллектора.

Напомним, что школы Новосибирской области проверили перед новым учебным годом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.