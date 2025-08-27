Прокуратура Новосибирска проверяет обрушение коллектора на Чемском

В жилмассиве Чемской произошло обрушение коллектора.

Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку по факту обрушения приемного оголовка и лотковой части коллектора вблизи дома №1/1 по улице Герцена, которое произошло из-за неблагоприятных метеоусловий, что также привело к повреждению дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате в рамках проверки прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам будут приняты соответствующие меры.

По информации Telegram-канала Чемской, ранее власти планировали ввести режим повышенной готовности в районе из-за разрушенного коллектора.

