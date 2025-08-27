С 1 сентября в Новосибирской области фельдшеры и акушерки смогут выполнять функции врачей

Во всех регионах России, включая Новосибирскую область, с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила оказания медицинской помощи.

Согласно приказу Минздрава России, фельдшеры и акушерки со средним специальным образованием смогут выполнять отдельные обязанности врачей при нехватке специалистов или их временном отсутствии.

Как пояснила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова, данная мера направлена на решение проблемы дефицита медицинских кадров, особенно в сельской местности. Квалифицированные специалисты с большим стажем работы получат право проводить первичный осмотр пациентов, собирать анамнез, выполнять базовые обследования (измерение внутриглазного давления, экспресс-анализ уровня сахара в крови), назначать лекарственные препараты и направлять к узким специалистам.

Новые полномочия будут действовать исключительно в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Речь идет о временном замещении терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов в случаях объективной нехватки врачей. Изменения призваны улучшить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных районов и сократить время ожидания приема.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске фельдшеры «скорой помощи» пожаловались на реорганизацию.