сегодня 11:43
общество

Школы Новосибирской области проверили перед новым учебным годом

Фото: Сиб.фм

Перед предстоящим учебным годом проверили местные школы.

В Новосибирской области перед началом нового учебного года Роспотребнадзор провел профилактические проверки в 946 школах — основное внимание было уделено санитарно-эпидемиологической безопасности.

В ходе проверок специалисты взяли 416 проб воды, 344 пробы на химический состав и 327 проб воздуха, включая анализ на наличие опасных веществ. В результате лабораторные исследования показали соответствие санитарным нормам.

Напомним, что в Новосибирске школы Советского района вошли в число лучших по России.

Валерия Митрохина
Журналист

