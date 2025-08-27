Школы Новосибирской области проверили перед новым учебным годом

Перед предстоящим учебным годом проверили местные школы.

В Новосибирской области перед началом нового учебного года Роспотребнадзор провел профилактические проверки в 946 школах — основное внимание было уделено санитарно-эпидемиологической безопасности.

В ходе проверок специалисты взяли 416 проб воды, 344 пробы на химический состав и 327 проб воздуха, включая анализ на наличие опасных веществ. В результате лабораторные исследования показали соответствие санитарным нормам.

Напомним, что в Новосибирске школы Советского района вошли в число лучших по России.