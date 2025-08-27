Стало известно об отмене конкурса на открытие станции метро «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске был отменен аукцион на поиск подрядчика для проведения торжественной церемонии открытия станции метро «Спортивная».

По информации, которая указана в документе госзакупок (есть в распоряжении редакции Сиб.фм), решение об отмене было принято в связи с изменением потребности.

"Муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» (МАУК ГДТП) приняло решение: в связи с изменением потребности отказывается от неконкурентной закупки, проводимой посредством электронного магазина только для СМСП на оказание услуг по техническому обеспечению мероприятия, посвященного торжественному открытию станции метро «Спортивная»", — уточняется в документе.

Напомним, что начальная стоимость контракта составила 1,6 миллиона рублей – он предусматривал украшение и оснащение техническими средствами площадки для мероприятия, которое планировалось на 1 сентября. Аукцион был объявлен 25 августа, а результаты подведены уже на следующий день. На торги было подано две заявки, однако заказчик отказался от закупки, и конкурс был отменен.

