82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 12:08
пробки
5/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 12:08
пробки
5/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
сегодня 10:49
общество

Стало известно об отмене конкурса на открытие станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске был отменен аукцион на поиск подрядчика для проведения торжественной церемонии открытия станции метро «Спортивная».

По информации, которая указана в документе госзакупок (есть в распоряжении редакции Сиб.фм), решение об отмене было принято в связи с изменением потребности.

"Муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» (МАУК ГДТП) приняло решение: в связи с изменением потребности отказывается от неконкурентной закупки, проводимой посредством электронного магазина только для СМСП на оказание услуг по техническому обеспечению мероприятия, посвященного торжественному открытию станции метро «Спортивная»", — уточняется в документе.

Напомним, что начальная стоимость контракта составила 1,6 миллиона рублей – он предусматривал украшение и оснащение техническими средствами площадки для мероприятия, которое планировалось на 1 сентября. Аукцион был объявлен 25 августа, а результаты подведены уже на следующий день. На торги было подано две заявки, однако заказчик отказался от закупки, и конкурс был отменен.

Ранее Сиб.фм писал, что первый пятивагонный поезд «Ермак» отправлен для новосибирского метро.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.