Строительство новосибирского сквера Демакова закончится этой осенью

В Новосибирске к концу октября-2025 завершится строительство сквера им. Александра Демакова.

На XII Международном форуме «Технопром-2025» в студии BFM-Новосибирск мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о том, что в Академгородке активно продолжается строительство сквера имени Героя Советского Союза Александра Демакова, расположенного на одноименной улице.

По его словам, парк станет значимым объектом для города и будет посвящен памяти героя Афганской войны.

Максим Кудрявцев отметил, что работы по благоустройству сквера идут по графику, а завершение строительства запланировано на конец октября текущего года.

