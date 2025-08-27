82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 17:45
пробки
7/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
сегодня 16:08
общество

Строительство новосибирского сквера Демакова закончится этой осенью

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске к концу октября-2025 завершится строительство сквера им. Александра Демакова.

На XII Международном форуме «Технопром-2025» в студии BFM-Новосибирск мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о том, что в Академгородке активно продолжается строительство сквера имени Героя Советского Союза Александра Демакова, расположенного на одноименной улице.

По его словам, парк станет значимым объектом для города и будет посвящен памяти героя Афганской войны.

Максим Кудрявцев отметил, что работы по благоустройству сквера идут по графику, а завершение строительства запланировано на конец октября текущего года.

Напомним, что прямой эфир интервью с ключевыми спикерами и гостями форума можно посмотреть ЗДЕСЬ.

0
Валерия Митрохина
Журналист

