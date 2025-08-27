82.76% -1.2
общество

Студенты СГУГиТ создали эффективный софт для 3D-моделирования по заказу промышленного партнера

Фото: СГУГиТ

21 августа команда студентов Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) успешно завершила и защитила сложный инженерный проект в рамках федеральной программы «Кадры для БАС». Молодежная команда «ДронСофт» за полтора месяца разработала программный модуль для автоматического создания каркасных 3D-моделей на основе данных аэрофотосъемки.

Перед студентами стояла амбициозная задача: создать программу, которая анализирует данные с дронов (тайловые 3D-модели, матрицы высот) и автоматически определяет и классифицирует объекты на местности – здания, гаражи, деревья, столбы и др. Результатом работы стало полнофункциональное приложение с удобным графическим интерфейсом.

Фото Студенты СГУГиТ создали эффективный софт для 3D-моделирования по заказу промышленного партнера 2

Разработанное приложение позволяет пользователю загружать DEM-файлы, запускать автоматический процесс выделения и классификации объектов, а затем, что особенно важно, вручную контролировать и корректировать результаты – добавлять новые объекты, изменять существующие и в конечном итоге экспортировать готовые высокодетализированные 3D-модели в популярном формате gltf для их дальнейшего практического использования.

Фото Студенты СГУГиТ создали эффективный софт для 3D-моделирования по заказу промышленного партнера 3

– Команда «ДронСофт» не только в полном объеме выполнила требования, но и превзошла их, дополнительно разработав приложение с пользовательским интерфейсом. Настоящее техническое решение полностью соответствует интересам нашей компании, и уже ведутся работы по его интеграции в наши программные продукты, – высоко оценил работу студентов эксперт компании-заказчика ООО «ГЕОКАД плюс» Владимир Сергеевич Бакулин.

Фото Студенты СГУГиТ создали эффективный софт для 3D-моделирования по заказу промышленного партнера 4

Внедрение этой разработки позволит значительно сократить сроки и трудозатраты на создание реалистичных 3D-моделей территорий – так называемых «цифровых двойников», которые критически важны для градостроительства, проектирования и управления инфраструктурой.

1
Галина Дидан
Журналист

