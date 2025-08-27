Технологическая платформа обновила систему подбора аренды для тех, кто снимает жилье посуточно

Функция гибкого поиска в «Авито Путешествиях» будет полезна тем, кто еще не определился с датой поездки и рассматривает разные варианты маршрута и бюджета, чтобы найти более удобное место проживания или получить выгодные условия аренды.

Хотя большинство пользователей точно знают даты своей поездки, гибкий поиск предлагает альтернативные варианты размещения, если желаемые объекты уже забронированы на выбранные даты. Он позволяет сэкономить, выбирая периоды, когда владельцы предлагают скидки.

Как отметил директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин, 13% пользователей готовы изменить даты ради более выгодных предложений, 11% путешествуют спонтанно, а 8% могут гибко менять длительность поездки.

«В целом, примерно от четверти до трети пользователей заинтересованы в этом инструменте планирования посуточной аренды жилья. Гибкие даты помогут пользователям сэкономить и выбрать лучшие для них варианты, так как система покажет в какой период времени у владельцев объектов есть скидки на определенные даты» – говорит Кромочкин.

Как показывают данные «Авито», многие пользователи и раньше проявляли интерес к гибкому планированию. Доля путешественников, готовых ради более выгодных условий съема изменить продолжительность поездки на 2-5 дней, к моменту запуска сервиса оценивалась ими в 25%.