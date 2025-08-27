Технопром как стартовая площадка: Виктор Толоконский о миссии форума и роли Новосибирска в технологическом прорыве

В рамках XII Международного форума «Технопром-2025» глава Совета директоров «Новосибирск Экспоцентра» Виктор Толоконский рассказал об уникальной роли форума и его стратегических задачах.

По его мнению, главная сила «Технопрома» — в верности своей основной линии и концентрации на самом современном.

«В современной России много различных форумов, но «Технопром» должен твердо держать свою линию. Здесь должны быть представлены самые современные научные достижения, новые высокие технологии, инновационная политика. Именно этим отличается наш форум», — подчеркнул Толоконский.

Он уверен, что Новосибирск с его уникальной концентрацией науки, образования и культуры является регионом, с которого начнется бурный прорыв в научно-технологическом прогрессе и развитии экономики.

Отвечая на вопрос о национальных проектах, Толоконский отметил, что Новосибирск не может выбирать лишь часть из них — здесь сконцентрированы научные центры и лаборатории по всем направлениям, что делает регион естественным лидером в увеличении доли наукоёмкой экономики. Ключевой же задачей форума он видит налаживание партнерства между новосибирской наукой и крупными промышленными компаниями.

«Новосибирскому региону не хватает крупных партнеров и заказчиков, чья прибыль позволяет финансировать исследования и внедрение прорывных технологий. Особый акцент я бы делал на привлечении компаний мирового уровня, чтобы они находили здесь новое оборудование, технологии и даже кадры», — заявил глава Совета директоров Экспоцентра.

Отдельно Толоконский остановился на кадровом вопросе. Он признал, что некоторое время значение естественно-научного и инженерно-технического образования недооценивалось, но сейчас ситуация меняется. Важнейшей миссией «Технопрома» он назвал возможность увлечь и «заразить» молодое поколение.

«Нельзя навязать техническое образование силой. Нужно заинтересовать, показать, что талант, реализованный в новых технологиях, — это поражает и увлекает. Когда на форум приезжают старшеклассники, выбирающие профессию, и чем-то увлекаются — это и есть главный результат», — считает Толоконский.

«Технопром-2025» для выставочного комплекса — это не единичное событие, а старт большой годовой программы. Уже в сентябре запланированы выставки по безопасности, затем аграрно-продовольственные, а в начале следующего года — строительные и промышленные. Задача организаторов — сделать так, чтобы интенсивный процесс коммуникации и презентации новинок не прерывался, а «Технопром» длиною в год стал постоянной активной площадкой для диалога науки, бизнеса и власти.