У футбола может быть женское лицо: как в Новосибирске восстанавливается женский футбол

Последние три года в Новосибирске нет своей профессиональной женской футбольной команды. Но скоро это может измениться: руководитель Сиб.фм Group и футбольной школы «Динамо» в Новосибирске заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «УСК Век», главной целью которого стало развитие в регионе женского футбола. По случаю подписания соглашения редакция собрала круглый стол, где все заинтересованные стороны смогли обсудить участие прекрасной половины человечества в этом виде спорта.

Расскажите, пожалуйста, о какой работе в рамках соглашения идет речь?

Марина Викторовна Волк, гендиректор Сиб.фм Group: «Мы подписываем это соглашение как холдинг, в состав которого входит и школа «Динамо», то есть соглашение получается не двухсторонним, а трехсторонним, где каждая из сторон будет поддерживать две другие. Компания «Инстал сервис» не только станет спонсором женской футбольной команды, но и будет помогать нам организовывать другие проекты, связанные с футболом в Новосибирске, а мы, соответственно, будем поддерживать и их социальные проекты тоже».

Сергей Александрович Бородин, региональный руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «Инстал Сервис» «УСК Век»: «Мы все проделали очень большой путь с нашей первой встречи. У нашей компании с Сиб.фм очень схожие запросы, поэтому мы и договорились о партнерстве. Футбол как спорт номер один оказался общим интересом, на котором базируется наше сотрудничество. Я прямо скажу: мы пять лет искали информационного партнера здесь, в Сибири, с которыми можно работать, но таких широких специалистов, как в вашей компании, не встречали».

Марина Волк: «Насколько нам известно, у «Инстал Сервис» есть интерес не только в Новосибирске и области, но и в других городах нашего присутствия – в Томске и Красноярске. Мы будем сотрудничать и в этих городах».

Сергей Александрович, расскажите, как вы приняли решение спонсировать футбол – и почему именно женскую команду?

Сергей Бородин: «Сейчас мы пожинаем плоды того, что посеяли несколько лет назад, когда закрылся единственный в Новосибирске профессиональный женский футбольный клуб, несмотря на то, что раньше он играл очень даже успешно. Однако сейчас, когда открылось столько новых футбольных проектов, включая школу «Динамо», я не вижу причин, почему бы не восстановить все заново».

Какие вы видите варианты развития и популяризации женского футбола, и чего, по вашему мнению, не хватает?

Сергей Бородин: «Больше всего, конечно, не хватает футбольных полей. Сейчас все начало меняться к лучшему, это не может не радовать, мы активно работаем с Артемом Анатольевичем [Роговским, президентом Федерации футбола НСО], но в идеале нам для развития женского футбола хотелось бы иметь специальный всесезонный манеж. Еще нам бы очень помогло создание женской футбольной академии – по типу той, что создала ЦСКА в Москве».

Артем Роговский: «Но тут меня мало одного, нужно еще правительство подключать».

Артем Анатольевич, как бы вы оценили уровень развития женского футбола в Новосибирской области – и как оно выделяется на общероссийском уровне?

Артем Роговский: «К сожалению, как уже было сказано выше, профессиональной команды женщин-футболисток у нас больше нет. В то же время мы видим огромное количество девчонок, которые занимаются футболом, которые любят футбол, участвуют в соревнованиях разных уровней и показывают неплохие результаты. Это еще одна причина поднять вопрос о воссоздании команды, которую тренировал Сергей Анатольевич [Мостовой]. И я никак не могу обойти эту тему стороной в том числе по личным соображениям – поскольку моя дочь тоже занимается футболом, поэтому я решаю эти проблемы не только как руководитель федерации, но и как отец тоже».

В чем, на ваш взгляд, главная причина прекращения работы женской команды?

Артем Роговский: «Почему закрыли? Могу объяснить. Одни из предыдущих руководителей футбольного клуба оставили после себя огромные долги и их преемникам, понятное дело, нужно было чем-то пожертвовать. И под нож, к сожалению, попал именно женский футбол. Отсюда же и возникали в последние годы странные ситуации. Возьмем, например, команду Ю-16, юношескую, которая состояла полностью из кемеровчан. Приезжала на турнирах играть за Новосибирск, потом уезжала. Очень странная история для юношеского футбола, чтобы команда ехала целый день в автобусе, переодевалась в чужие цвета, защищала честь другого города, а потом возвращалась к себе.

Денис Егоров: «То есть играет вроде как Новосибирск, но футболистки иногородние. При этом руководство то же самое, которое убрало команду Сергея Анатольевича – команду, некогда вошедшую в Суперлигу. Я напомню: никогда в Новосибирске ни одна футбольная команда не достигала такого результата. Только они смогли. И их завернули. Но взяли молодежку из Кемерово. А руководство, за исключением гендиректора – все на месте».

Артем Роговский: «Да, естественно, это вызвало бурю негодования, потому что наши девчонки сейчас играют за клубы Первой и Высшей лиги других городов – но не за нас. Но в этом и плюсы есть – нам есть от чего отталкиваться, если будет принято решение восстановить команду. Уж с чем, а с кадрами у нас проблем не будет – что немаловажно, со своими, родными кадрами. Не нужно будет собирать по сусекам из других регионов. Такая вот история. Мы с уважением относимся к соседям-кемеровчанам, но считаем, что Новосибирск, с его футбольной историей, уж точно может справиться сам».

Достаточно ли в Новосибирске опытных тренеров?

Артем Роговский: «С моей точки зрения с тренерскими кадрами у нас довольно неплохо. Хотя бы потому, что многие вынуждены были перейти на тренерскую работу после того, как команды не стало. Так что здесь я проблем не вижу. Но есть две другие. Во-первых, нет команды, во-вторых, негде тренироваться».

Как это можно исправить?

Артем Роговский: «Сейчас, напомню, проходит чемпионат Сибири и Дальнего Востока – и он может стать одним из решающих шагов по возрождению женского футбола в Новосибирске. Очень может помочь и участие футбольной школы «Динамо», но вопрос о том, кто на себя возьмет финансирование, оставался открытым – до соглашения с «Инстал Сервисом». От себя и от имени областной федерации я готов сказать огромное спасибо за то, что они взяли команду под своей крыло и уже оплатили спортивную форму и заявочный взнос. Команда Сергея Анатольевича готова к выступлению».

Расскажите побольше про турнир?

Артем Роговский: «Пять команд участвует. Всего пять, к сожалению – на всю Сибирь и весь Дальний Восток. И это тоже показатель отношения к женскому футболу не только в Новосибирске, но и в целом за Уралом. Изначально планировалось семь – а потом Барнаул в последний момент отказался. Хотя мы предложили неплохие варианты размещения в Бердске, где и пройдет чемпионат – на новом стадионе «Авангард». Но они все равно отказались».

Почему именно Бердск?

Артем Роговский: «Ответ прост – потому что я не хочу, чтобы гости увидели новосибирские стадионы в таком плачевном состоянии. О чем я говорю уже не первый год – с тех самых пор, как взялся за руководство федерацией. И все еще надеюсь, что ко мне прислушаются. Что обидно, опыт ведь есть, ресурсы есть – вон сколько всего сейчас реставрируется и ремонтируется. Парки, дома культуры, музеи. А футбол по-прежнему на положении бедных родственников. Я пока не говорил об этом с мэром, но встреча состоится, я думаю, в скором времени. Пора уже переходить от слов к делам. Если мы хотим развивать в городе женский футбол – и футбольную культуру в целом, нужно создавать то, на чем она может расти. И сегодня мы видим неравнодушных людей, с помощью которых мы можем это сделать».

Денис Егоров: «Это, конечно, хорошо, что такие люди есть, но без поддержки города и области, я считаю, такая цель недостижима. Здесь абсолютно другие деньги – деньги, которые сегодня получает, пожалуй, только ФК «Сибирь». С такими суммами можно и новые стадионы строить, и ремонтировать те, что уже работают. Но этих денег у нас сейчас нет».

Сергей Бородин: «Сейчас мы находимся в процессе подписания соглашения с крупным новосибирским предприятием – и мы совместными усилиями готовы поддержать новосибирский футбол финансово. Но даже если предположить, что договор подписан не будет, мы все равно будем участвовать. Есть уже договоренности по вопросам восстановления женского футбола в городе – Сергей Сергеевич [Мостовой] очень нам в этом помог, на самом деле это он помог нам выйти на контакт с заводом. Я думаю, что если мы сюда зайдем, то это будет всем хорошо. Завод также подключится – на ближайшие пять лет как минимум».

Ситуация с площадками, с инфраструктурой в целом понятна. Скажите, есть ли понимание, сколько жительниц Новосибирска сейчас занимаются – и сколько интересуются футболом?

Артем Роговский: «Не обязательно ограничиваться Новосибирском. Есть девчонки в Мошковском районе, в Ордынском районе, которые показывают серьезные успехи на всероссийском уровне. В этом году они выиграли региональный этап Школьной футбольной лиги. А потом взяли серебро на всероссийском этапе. Девчонками уже интересуются топ-клубы в Академии. Поэтому все ждут результатов нашей работы здесь. Есть и свои звезды – например, Александра Седых из Искитима, очень хорошая спортсменка 2013 года рождения, играет в мужских турнирах наравне с мальчишками лучше многих своих сокомандников. Есть у нас самородки, есть. И интерес к спорту растет, потому что люди уже не думают, что у футбола не женское лицо».

Марина Волк: «Знаете, я как руководитель не только медиахолдинга, но и школы «Динамо» в Новосибирске, хотела бы добавить от себя, что мы активно ведем набор девочек-спортсменок. Тем более, что у нас есть династия тренеров – Сергей Анатольевич, отец нашего спортивного директора, он как раз и был тренером женской футбольной команды. И мы, я считаю, просто обязаны не дать его трудам пропасть зря».

В чем вы видите главное отличие женского футбола от мужского?

Сергей Сергеевич Мостовой, спортивный директор школы «Динамо» в Новосибирске: «На самом деле, женский футбол, вопреки некоторым стереотипам – очень содержательный, зачастую атакующий. Скучных матчей в разы меньше, с моей точки зрения, чем в, скажем так, профессиональном футболе, где иногда придешь на стадион – и поражаешься, как люди могут играть так, словно... отрабатывают оплаченное время. Женский футбол – это все про страсти, про красоту».

Попробуйте нарисовать портрет новосибирской футболистки – как она будет выглядеть? Кто активнее всего интересуется футболом: студентки, школьницы, может быть, мамы?

Артем Роговский: «Кстати да, мам-футболисток сейчас становится все больше. Многие вовлекаются уже в зрелом возрасте, причем я вижу эту тенденцию не только в Новосибирске, но и в том же Барнауле: вовлекаются мамы детей, которые занимаются футболом. Объединяются и начинают играть. На самом деле футбол сейчас открыт практически всем – у нас, например, появилась команда девчонок с трансплантированными органами. Собрались, пришли к нам, попросили тренера. Тренера давали на две недели, в итоге они его не отпустили: мол, хотим играть дальше. Еще недавно я вручил коляски нашим подо-футболистам. Это футбол на электрокаталках, которые, если что, производятся здесь, в Новосибирске. В начале сентября пройдет межрегиональный фестиваль по подо-футболу, а скоро появится и женская команда – это уже объявлено. Поэтому какой-то конкретный образ спортсменки я вряд ли смогу представить. У нас занимаются все».

Мы неоднократно на своих страницах освещали тему проекта «Футбол в школе». Расскажите, пожалуйста, сколько сегодня девочек в этом проекте?

Сергей Анатольевич Мостовой, старший тренер школы «Динамо»: «Я отвечу одним словом: много. Сейчас их доля приблизилась к 50% (48%, если быть точным) – и будет расти дальше. И тому есть причины. Девочки, скажем так, раньше взрослеют и более серьезно относятся к тренировочному процессу. Если мальчишки до определенного возраста еще какие-то действия не могут выполнить, девочки, скажем так, лучше прислушиваются к задачам, которые ставит тренер, и более ответственно работают. Так что для того, чтобы работать с женской командой, нужно, во-первых, больше внимания, во-вторых, вера в то, что у них все получится».

В чем вы видите отличие подхода к женскому футболу по разные стороны Уральских гор? Почему, на ваш взгляд, там он развит намного сильнее, чем здесь? Чего нам не хватает?

Сергей С. Мостовой: «Не хватает денег, не хватает соревнований, не хватает спортивных сооружений для тренировок. А с учетом того, что женский футбол пока не является приоритетным видом спорта, я не уверен в том, что все это у нас будет в ближайшее время. Место для тренировок стоит очень дорого – это факт. Да, на начальном этапе можно тренироваться достаточно легко, используя школьную базу. Это где-то класса до четвертого-пятого. Но как только дети из этих рамок перерастают – все, стеклянный потолок. Хорошее футбольное поле 60 на 100 метров – много ли у нас таких? Мини-футбол более доступен, но там тоже нужна площадка 20 на 40. Их тоже пока меньше, чем желающих тренироваться. Это все были объективные причины. Но есть также и субъективные: выйдите сейчас на улицу, спросите у десяти случайных девочек, чем бы она стала заниматься – футболом или, скажем, спортивной гимнастикой. Я уверен, из десяти девять выберут второй вариант, потому что это «женский спорт». Я понимаю, что сейчас средства массовой информации начинают рассказывать, что девчонки тоже играют в футбол. Я думаю, люди должны знать о том, что большинство лучших результатов последних лет в Новосибирск принесли именно «девочки с мячом», а не «мальчики». Это голые факты, о которых стоит знать. Может, это поможет общественному мнению как-то измениться».

Денис Егоров: «Я бы еще добавил подробное освещение наших побед на российских соревнованиях. Команда Сергея Анатольевича в свое время почти вошла в топ-10 по всей России, несмотря на бюджет, который больше подходит для молодежки, чем для профессиональной команды. Но даже с таким бюджетом наша команда могла бы сейчас играть в Суперлиге».

Предположим, решение о возрождении профессиональной женской команды принято. Есть ли уже сложившийся коллектив, вокруг которого она могла бы собраться?

Сергей С. Мостовой: «На данный момент таких коллективов у нас много – минимум пять любительских команд играет в первенстве города. Есть и другие команды, которые организуются сами и выкупают время для тренировок. Могу привести в качестве примера небезызвестную «Пушку», которая занимается на стадионе СГУПСа, а есть ведь еще «Березка», и другие места для тренировок, которые тоже не пустуют».

В дилемме между гимнастикой и футболом, что может склонить в пользу второго варианта?

Сергей С. Мостовой: «Мышление родителей, в первую очередь. Я сам в рамках «Футбола в школе» участвовал в мастер-классах и видел девочек, которые играли лучше, чем мальчики-ровесники. Но потом мальчики продолжали пинать мяч, а девочки говорили: нет, я легкой атлетикой буду заниматься, или гимнастикой – потому что на каком-то ментальном уровне чувствуют, что это «не для нее». Хотя класса, скажем, до третьего, девочки и мальчики играют в смешанных группах, без разделения, и только уже потом «мальчики налево, девочки направо». Именно в этом возрасте встает вопрос: продолжать заниматься или менять вид спорта. Поэтому хотелось бы, чтобы отношение к женскому спорту стало немного более серьезным».