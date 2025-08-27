82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 17:45
пробки
7/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
82.76% -1.2
сегодня
27 августа, 17:45
пробки
7/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.52 | eur 93.36
сегодня 16:25
проиcшествия

В Бердске на школьной репетиции скончалась девятиклассница

Фото: Сиб.фм

В Бердске Новосибирской области произошел трагический инцидент во время подготовки к празднику 1 сентября.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, ученица девятого класса почувствовала себя плохо во время репетиции танцевального номера.

По имеющейся информации, самочувствие школьницы ухудшилось еще до начала репетиции. Преподаватель и одноклассники пытались оказать ей первую помощь, но их усилия не увенчались успехом. Прибывшие медики также не смогли спасти девочку.

Известно, что погибшая была активной ученицей, занималась в военно-патриотическом клубе, но ранее прекратила посещение танцевальных занятий по состоянию здоровья. Точная причина трагедии устанавливается.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском 12-летняя девочка едва не погибла в детском лагере.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.