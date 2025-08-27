82.76% -1.2
сегодня 05:00
общество

В Новосибирске дачник вырастил редиску в форме женской фигуры

Фото: «МК в Новосибирске»

Новосибирский садовод-любитель Анатолий собрал на своем огороде необычный урожай — корнеплод редиса, форма которого удивительным образом повторяет изгибы женского тела.

Как рассказал сам дачник, такой курьезный случай произошел с ним впервые. Об этом пишет издание "МК в Новосибирске".

При сборе урожая супруги сначала не поверили своим глазам, а затем долго смеялись над причудливой формой овоща. Анатолий отметил, что воспроизвести подобный «шедевр» вряд ли получится целенаправленно, так как его появление — это случайность и игра природы.

Дачник признался, что даже испытал некоторое сожаление, когда пришло время резать уникальный редис для салата, настолько он был впечатлен его художественной формой.

Денис Дычаковский
Журналист

