В Новосибирске ищут хозяев для 6-летнего пса, живущего в музее института археологии

Кандидат наук на четырёх лапах: археологический музей в Новосибирске ищет дом для собаки-смотрителя.

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обратился к новосибирцам с необычной просьбой. Шестилетний боксёр по кличке Бадди, который уже полтора месяца служит неофициальным смотрителем в музее под открытым небом, срочно нуждается в семье и тёплом доме.

Пёс появился на территории музея в конце июля — истощённый, испуганный и сильно хромающий. При осмотре выяснилось, что у животного была серьёзная опухоль на лапе. Благодаря оперативному вмешательству зооволонтёров, Бадди удалось вылечить. Сейчас подопечный института полностью здоров, прошел вакцинацию и кастрацию. Собака заметно поправилась, стала проявлять дружелюбие и заново учится доверять людям.

Несмотря на заботу сотрудников, наступающие холода представляют для короткошёрстного Бадди серьёзную опасность. Жить в условиях уличного содержания он не сможет.

Волонтёры просят горожан помочь с поисками ответственных и любящих хозяев для умного пса. Всех, кто готов подарить Бадди заботу и крышу над головой, просят связаться с куратором животного, Анастасией, по телефону: +7 913 062-67-39. Любой репост этой информации также увеличит шансы собаки обрести свой дом.

