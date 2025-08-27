В Новосибирске на форуме «Технопром» представили первый российский серийный электропогрузчик

Первый российский серийный электропогрузчик показали в Новосибирске.

На XII Международном форуме «Технопром-2025» в Новосибирске компания «Makstem» представила первый в России серийный электропогрузчик, произведённый на собственном заводе полного цикла. Новинка отличается экологичностью, экономичностью, безопасностью и низким уровнем шума, пишет портал BFM-Новосибирск.

Электропогрузчик оснащён электродвигателем и может комплектоваться более 60 видами навесного оборудования, что позволяет использовать его в строительстве, коммунальном хозяйстве и сельском хозяйстве.

Несмотря на недавний выход на рынок, электропогрузчик уже зарекомендовал себя, в том числе на крупнейшей грибной ферме России и складе в Новосибирске.

