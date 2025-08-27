В Новосибирске школы Советского района вошли в число лучших по России

Школы Новосибирского Академгородка вошли в 11-й ежегодный рейтинг лучших учебных заведений страны, опубликованный агентством RAEX.

Так, в категории масштаба СУНЦ НГУ занял 4-е место, уступив только московским школам, а гимназия №6 «Горностай» расположилась на 124-й позиции. Гимназия №3 и лицей №130 имени Лаврентьева заняли соответственно 137-е и 261-е места.

По конкурентоспособности СУНЦ НГУ оказался на 8-м месте, гимназия №3 — на 105-м, лицей №130 — на 114-м, а гимназия №6 — на 188-м. В топ-300 также попали православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского (211-е место) и «Лицей Интеграл» (234-е место).

В профильных рейтингах СУНЦ НГУ стал 9-м по направлению «технические и естественные науки» и 79-м — по «медицине». Лицей «Интеграл» занял 28-е место среди школ социальной и гуманитарной направленности.